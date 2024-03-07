Туристы в Таиланде начали экономить

Кофейни также пользуются растущей популярностью среди иностранных посетителей, увеличивая свою привлекательность с 11,9% в 2019 году до 33,2% в прошлом году. Эти заведения считаются более доступными, что отражает стремление туристов экономить.

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В 2023 году туристы в среднем тратили на питание 4094 тайских бата, что на 43% меньше, чем в 2019 году. Стритфуд и уличные кафе пользуются популярностью в Таиланде благодаря своей доступности.

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Несмотря на проблемы с Киви Банком и приостановку работы платежной системы Contact, туристы по-прежнему имеют возможность быстрой оплаты туров. Цены на проживание в гостиницах выросли до 23 528 батов в среднем, что на 5067 батов больше, чем до пандемии. Это связано с тем, что туристы стали предпочитать более дорогие варианты отелей.

По данным исследования, наиболее щедрые туристы оказались из ближневосточных стран, тратя в среднем 88 512 батов за поездку. За ними следуют туристы из Океании, США и Европы. Российские туристы не упоминались в отчете.