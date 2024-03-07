Активность бронирования туров из России в Китай превысила допандемийные показатели

Спрос на туристические поездки из России в Китай активно растет, показатель уже превысил наблюдавшийся до пандемии уровень, передает «Синьхуа», партнер TV BRICS, со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

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В РСТ отметили, что спрос на экскурсионные программы в Китай увеличился к началу высокого весеннего сезона, выросла и глубина продаж. Туры бронируют вплоть до октября.

Как рассказал глава компании Go China Сергей Седов, россияне в январе уже бронировали туры на октябрь, чего не наблюдалось до пандемии. Популярен и пляжный отдых на острове Хайнань, как правило, в комбинациях с насыщенной экскурсионной программой в материковых провинциях Китая.

Туристы в Таиланде начали экономить

Наиболее востребованные маршруты в разных сочетаниях включают Пекин, Шанхай, Сянган и Хайнань.

По данным Пограничной службы России, в 2023 году КНР с целью туризма посетили более 300 000 россиян. В 2019 году, до пандемии коронавируса, туристический поток составил почти 930 тыс. человек.