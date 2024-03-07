Туристы на Бали проходят погранконтроль за 25 секунд

В аэропорту Бали автоматизировали прохождение паспортного контроля: прибывающие и улетающие туристы проходят границу без участия офицера погранслужбы. Новшество позволило снизить очереди на пропускных стойках, сообщило вчера издание Antara News Bali.

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По данным иммиграционной службы острова, время проверки документов в системе Auto Gates составило 15–25 секунд. Технология основана на сочетании алгоритмов распознавания лиц и управления пограничным контролем. Глава ведомства уточнил, что система также подключена к базе Интерпола для обнаружения разыскиваемых лиц.

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Россияне могут воспользоваться «умными воротами» при наличии 10-летних паспортов с биометрией. Также нужна электронная виза. Однократная eVoA стоит 500 тыс. индийских рупий (2,9 тыс. руб.) и действительна в течение 30 дней с продлением онлайн на такой же срок. В публикации отмечено, что эту визу можно приобрести на стойке Molina Lite в терминале прибытия, что актуально для российских туристов, не имеющих иностранных банковских карт.

Пока в терминалах прибытия и отправления установлено 30 автоматических ворот. В течение 2024 года запланировано поставить еще столько же только в зоне прилета и дополнительно 20 смарт-ворот – для покидающих остров. В настоящее время аэропорт Бали принимает ежедневно около 14–16 тыс. человек.

В соцсетях воспользовавшиеся Auto Gates туристы посоветовали не забывать, когда прошли погранконтроль, так как традиционной отметки в паспорте не будет. Важно помнить о сроках действия визы, чтобы не нарушить визовый режим.