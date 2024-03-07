Россиянин описал отдых на Бали фразой «выгоднее, чем в Сочи»

Российский путешественник побывал на Бали и раскрыл стоимость отдыха на курорте. Своими наблюдениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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«На Бали ехать намного выгоднее, чем отдыхать в Сочи, — такой фразой описал свои впечатления россиянин. — Более интересно и разнообразно».

По мнению туриста, жить на индонезийском острове недорого, если не учитывать стоимость перелета.

Россиянка побывала на Кубе и описала ее словами «грязно, грустно, бедно»

Так, бронирование отеля на семь дней, виза и билет обошлись ему в 77 тысяч рублей. Еще 10,5 тысячи он заплатил за аренду скутера и шлема.