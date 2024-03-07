Жителям ХМАО в апреле полет в Дубай обойдется меньше 30 тысяч рублей

Жители Сургута и Нижневартовска (ХМАО) в апреле могут относительно недорого улететь к морю на отдых в Дубай или Египет. Согласно порталу Aviasales, билет в одну сторону обойдется до 30 тысяч рублей.

© Ura.ru

«Прямой перелет из Сургута (ХМАО) в Дубай (ОАЭ) на 13 апреля 2024 года будет стоить 20 213 рублей. Дорога займет 6 часов 10 минут. Рейс из Нижневартовска в аналогичном направлении на 2 апреля будет стоить 26 003 рубля. Полет займет 10 часов 40 минут с пересадкой в столичном аэропорту Внуково», — приводит данные портал Aviasales по состоянию на 7 марта 2024 года.

В это время в ОАЭ стоит жаркая погода. Днем воздух прогревается до 33 градусов тепла, отсутствуют дожди.

Немного дороже сургутянам обойдется полет в Шарм-Эш-Шейх (Египет). Самый дешевый рейс 2 апреля и будет стоить он чуть более 27 000 рублей. В Египте в апреле также жарко. Дневные температуры достигают 31 градуса тепла.

Российские туристы нашли альтернативу подорожавшей Турции

Еще одно из популярных направлений отдыха россиян — Анталья в Турции. Там в середине весны воздух прогревается местами до 28 градусов, а температура воды доходит до 19 градусов и нет ветров. Из Нижневартовска билет в данном направлении 2 апреля будет стоить 23 855 рублей. Из Сургута в этот же день билет обойдется в 22 259 рублей.

Самым популярным курортом на выходные к 8 Марта у жителей Югры стал Сочи. Это оптимальный вариант, где можно и посетить горы со снегом и морское побережье. Среди прочего на праздничные выходные югорчане едут в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень.