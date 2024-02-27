Российские туристы нашли альтернативу подорожавшей Турции

Российские туристы предпочли подорожавшему отдыху в Турции поездки на отечественные курорты. О найденной альтернативе рассказал эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов в беседе с «360».

© Lenta.ru

По словам Аредова, из-за экономической ситуации в Турции россияне выбрали собственный all Inclusive. В настоящее время отечественные отели предоставляют все больше туров по системе «все включено»: они вводят трехразовое питание и дополнительные услуги.

«Спрос растет, пользуется популярностью, потому что, во-первых, это не сильно дороже, чем просто поехать по другому пакету, во-вторых, удобно», — заключил Аредов.