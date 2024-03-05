Тревел-блогер @travelnobaggage недавно посетил одну из самых густонаселенных трущоб в мире. В своем последнем видео он предпринял погружение в будничную жизнь сотен тысяч людей, ютящихся в крошечных лачугах в Маниле.

Кадры демонстрируют плохие условия существования в этом трущобном районе. Целые семьи живут буквально в полуразрушенных зданиях, не имея доступа к элементарным санитарным удобствам. Повсюду мусор, антисанитария и нищета. Но не смотря на такие условия проживания у людей есть телевизоры.

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Подробнее о том, как выглядят филиппинские трущобы изнутри, смотрите в видео.