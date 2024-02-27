Индия славится своим ярким колоритом и гостеприимством, однако при выборе отеля здесь стоит быть осторожным. В погоне за дешевизной многие туристы останавливаются в отелях с очень низкими ценами, не зная, что за этим может скрываться.

К сожалению, во многих бюджетных индийских отелях пренебрегают элементарными правилами гигиены. Так, постельное белье и полотенца часто стирают прямо в речной воде, загрязненной промышленными и бытовыми отходами. Это создает высокий риск инфекционных заболеваний для постояльцев.

Поэтому, путешествуя по Индии, лучше выбирать отели со средними ценами, чтобы быть уверенным в чистоте и комфорте номера. Несколько дополнительных долларов в день – разумная плата за то, чтобы избежать проблем со здоровьем и полностью насладиться экзотикой этой удивительной страны.