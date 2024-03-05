Туристку удивили на Хайнане камеры на пляже – через каждые 50 метров

Короткий видеоролик, снятый на пляже острова Хайнань, стал вирусным в соцсетях. Туристка приехала с друзьями в расположенную на юго-востоке бухту Хайтан Бей и с удивлением увидела на побережье обилие камер наблюдения – через каждые полсотни метров. Опубликованное в конце февраля видеосвидетельство набрало миллионы просмотров и тысячи откликов.

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В комментариях СМИ 22-летняя Луиза также отметила, что им не разрешили искупаться, несмотря на прекрасную погоду. Как объяснили спасатели на квадроциклах, в том месте сильные течения и это опасно. В целом реакция студентки из Франции была сдержанной, она лишь констатировала, что многое в Китае отличается от ее западной культуры.

Клип же вызвал бурную дискуссию. Некоторые пользователи оценили наличие камер и пристальное внимание: такой подход позволяет чувствовать себя в безопасности. Пусть лучше будет постоянный контроль, чем узнать, что женщина подверглась сексуальному насилию во время пробежки по пляжу, заявили в паблике. Другой добавил, что это потрясающе, так как в Австралии нельзя купаться, не опасаясь за сохранность оставленных без присмотра вещей. Третий посчитал, что подобное не помешало бы внедрить в Бразилии.