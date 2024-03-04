Популярная пляжная страна Азии отменила въездные ограничения для россиян

Мьянма отменила въездные ограничения по коронавирусу для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщается на Янгона.

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Отмечается, что власти популярной пляжной страны Азии сняли оставшиеся противоэпидемические меры 1 марта. Теперь путешественникам больше не требуется по приезде заполнять декларацию о состоянии здоровья и предъявлять страховку с покрытием лечения COVID-19.

Также отдыхающим не нужно предъявлять сертификат о прохождении вакцинации или ПЦР-тест.