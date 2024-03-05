Шри-Ланка не будет продлевать выдачу бесплатных виз гражданам шести стран и РФ

Власти Шри-Ланки не собираются продлевать программу выдачи бесплатных виз гражданам семи стран, в том числе России. Об этом заявил министр общественной безопасности Шри-Ланки Тиран Аллес, сообщает издание The Daily Mirror.

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По его словам, данная программа "не может быть продлена". Пилотный проект будет действовать до 31 марта 2024 года.

В феврале СМИ Шри-Ланки сообщили о разосланном департаментом иммиграции страны уведомлении, в котором всем туристам из Российской Федерации и с Украины, длительное время проживающим на острове, предписывалось до 7 марта покинуть страну.

В офисе президента Шри-Ланки опровергли сообщения об ужесточении визового режима для граждан РФ и пообещали провести расследование.