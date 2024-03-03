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Какие страны россияне смогут посещать без биометрического паспорта

Со второй половины 2024 года россияне не смогут поехать в Европу без биометрического паспорта. Об этом на своей странице в интернете сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Какие страны россияне смогут посещать без биометрического паспорта
© Pnp.ru

Это связано с введением новой системы въезд/выезд (Entry/Exit System, EES), которая предполагает обязательное наличие у путешественников биометрического паспорта.

Какие страны останутся доступными россиянам без биометрического паспорта, «Парламентской газете» рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян. Старый паспорт годен везде, кроме Евросоюза, напомнил он:

«Это, в том числе, Эмираты, Мальдивы. Даже в США можно приехать по старому российскому загранпаспорту».

Кстати, в той же Европе по старым паспортам для россиян останутся доступны Кипр и Ирландия. Несмотря на то, что они входят в ЕС, к системе EES они подключены не будут — при въезде и выезде в них и из них паспорта будут по-прежнему проверяться и штамповаться вручную.

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На планете Земля есть множество мест для путешествий, где хочется побывать впервые или приехать вновь, прокомментировал биометризацию Европы зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов: «Просто будем чаще ездить в гости к друзьям. На Восток. На Юг».

По мнению депутата, также необходимо перейти на взаимное признание внутренних паспортов в странах ЕАЭС. »А вот финнам, прибалтам и всем нынешним ненавистникам нашей страны для получения визы в Россию придется пройти строгое собеседование в российском посольстве. Ну и размер въездной визы в Россию для них будет эквивалентен доле сворованных у нас золото-валютных резервов», — отметил депутат.

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позднее.

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