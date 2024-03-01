С 1 марта Литва запретила пассажирам высаживаться из калининградских поездов

Власти Литвы с 1 марта запретили высадку из поездов, которые следуют транзитом через прибалтийскую республику. Теперь выходить на контрольно-пропускных пунктах в Кене и Кибартае нельзя.

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В первый день действия запрета «Клопс» встретил пассажиров поезда Москва — Калининград и узнал, получилось ли у кого-то выйти в Литве.

Проводница одного из вагонов рассказала, что на контрольно-пропускном пункте в Кене вышли двое молодых мужчин и семья из нескольких человек.

«Выпустили без проблем, двери никто не закрывал, всё было быстро, проверили документы и пропустили. У пассажиров был литовский вид на жительство», — уточнила проводница поезда.

Однако выйти удалось не всем желающим: мужчине из другого вагона пограничники отказали.

«У молодого человека было гражданство Молдовы. Выходить запретили», — поделилась проводница.

По словам пассажиров поезда, атмосфера на пунктах в Кене и Кибартае спокойная, проблем и разборок не возникало.