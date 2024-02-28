С развитием авиации расстояния между городами и странами, казавшиеся непреодолимыми, стали намного ближе. Современные дальнемагистральные самолеты могут преодолевать огромные расстояния без дозаправки. Однако даже на комфортабельных лайнерах самые длительные перелеты могут быть настоящим испытанием как для пассажиров, так и для пилотов и экипажа.

Одним из самых протяженных в мире является прямой рейс авиакомпании United Airlines из Хьюстона в Сидней. Его протяженность составляет более 17 часов. За это время самолет преодолевает расстояние в 13,5 тысячи километров. Это один из самых длинных маршрутов для пассажирских самолетов, совершаемый без дозаправки. Чтобы облегчить такой изнурительный перелет, самолет оснащен системой развлечений и Wi-Fi, а пассажирам предлагают комфортабельные кресла, которые можно разложить почти в горизонтальное положение.