Система въезд-выезд по биометрии в Европу не сильно отразится на россиянах

Со второй половины 2024 года россияне не смогут поехать в Европу без биометрического паспорта. Об этом на своей странице в интернете сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Дело в том, что уже в ближайшее время Евросоюз планируют запустить систему въезда/выезда (Entry/Exit System, EES), которая предполагает наличие у путешественников обязательного наличия биометрического паспорта.

Как следует из сообщения на сайте АТОР, запуск автоматизированная IT-система въезда/выезда в ЕС заработает во второй половине 2024 года. Отмечается, что официальных сроков старта EES пока нет. При этом планы по ее ближайшему запуску подтверждает информация на сайте Еврокомиссии и портале «Новые требования для поездки в Европу», которую обновили в начале февраля.

По данным вице-президента АТОР Артура Мурадяна, до 90 процентов взрослых путешественников из России сегодня имеют на руках загранпаспорта нового образца. Таким образом, новые правила въезда в Евросоюз не сильно отразятся на россиянах.

Однако проблемы могут возникнуть у путешественников с детьми, полагает эксперт. Дело в том, что им как правило оформляют именно старые пятилетние паспорта без биометрии.

«Оформлять двухлетнему путешественнику паспорт на 10 лет просто не имеет смысла, за это время он изменится до неузнаваемости. Логичнее переоформлять такие документы раз я пять лет, тем более что они дешевле», — сказал эксперт «Парламентской газете».

Эксперт также отметил, что введение новых правил не отразится на въездном туризме в Россию из Европы, так как практически у всех граждан там биометрические паспорта — напомним, что новая система будет действовать не только на въезд, но и на выезд.

При этом нововведение может ударить по самим странам ЕС, «потому что биометрические паспорта сегодня «не в ходу во многих странах мира», считает Мурадян.