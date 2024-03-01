Желающих взобраться на Эверест обяжут арендовать специальные чипы

В преддверии открытия сезона восхождений на Эверест Непал объявил о введении нового требования, согласно которому все альпинисты должны будут арендовать специальные чипы для отслеживания их передвижений. Об этом сообщает CNN.

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"Некоторые компании и сейчас выдают чипы отслеживания, но теперь правило станет обязательным для всех альпинистов", – приводятся слова директора департамента туризма Непала Ракеша Гурунга.

Новая мера безопасности направлена на сокращение времени поисков альпинистов в случае чрезвычайных происшествий с их участием.

Согласно статистически данным, в прошлом году в Непале было выдано 478 разрешений на восхождение на Эверест. В 2023 году двенадцать альпинистов погибли в ходе покорения вершины, а еще пятеро официально считаются пропавшими без вести.

За аренду чипов, которые будут крепиться к курткам, альпинистам потребуется заплатить от 10 до 15 долларов.