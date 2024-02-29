Туристов в Таиланде стали чаще кусать ядовитые медузы

Управление по туризму Таиланда рекомендует туристам соблюдать осторожность при купании в местных водах в связи с ростом случаев укусов людей токсичными медузами. Об этом сообщает издание The Phuket Express.

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На данный момент принимаются меры для обеспечения безопасности отдыхающих. В частности, на пляжах устанавливаются специальные знаки, предупреждающие людей о заполонивших воды медузах, запущены в работу пункты для оказания помощи любому человеку, который мог быть ужален.

Опасность от встречи с ядовитыми медузами не следует недооценивать. Одного укуса может быть достаточно для остановки сердца в течение 2–5 минут после встречи с морским обитателем.