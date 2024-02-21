Турция славится не только пляжным отдыхом, но и удивительной природой. Одним из таких природных чудес является долина водопадов в провинции Мерсина. Ее визитной карточкой считается водопад Йеркепрю.

Йеркепрю в переводе с турецкого означает "земляной мост". Это название водопад получил благодаря своему необычному расположению. Он находится на ручье Эрменек в живописном ущелье, окруженном отвесными скалами.

Водопад образовался в результате разломов известняковых пород возрастом 110 миллионов лет. Он питается водой из подземного источника.