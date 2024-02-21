$92.44+0.0999.90+0.34
Почта

Почему стоит посетить долину водопадов в Турции: видео

Турция славится не только пляжным отдыхом, но и удивительной природой. Одним из таких природных чудес является долина водопадов в провинции Мерсина. Ее визитной карточкой считается водопад Йеркепрю.

Йеркепрю в переводе с турецкого означает "земляной мост". Это название водопад получил благодаря своему необычному расположению. Он находится на ручье Эрменек в живописном ущелье, окруженном отвесными скалами.

Водопад образовался в результате разломов известняковых пород возрастом 110 миллионов лет. Он питается водой из подземного источника.

Туристов в Турции напугала массовая расклейка предупреждений на дверях жилья

Помимо живописной природы, долина водопадов привлекает туристов возможностью искупаться в изумрудных водоемах и совершить пешие прогулки.

Отдых за границей
Видео