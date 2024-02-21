Почему стоит посетить долину водопадов в Турции: видео
Турция славится не только пляжным отдыхом, но и удивительной природой. Одним из таких природных чудес является долина водопадов в провинции Мерсина. Ее визитной карточкой считается водопад Йеркепрю.
Йеркепрю в переводе с турецкого означает "земляной мост". Это название водопад получил благодаря своему необычному расположению. Он находится на ручье Эрменек в живописном ущелье, окруженном отвесными скалами.
Водопад образовался в результате разломов известняковых пород возрастом 110 миллионов лет. Он питается водой из подземного источника.
Помимо живописной природы, долина водопадов привлекает туристов возможностью искупаться в изумрудных водоемах и совершить пешие прогулки.
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