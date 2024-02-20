Туристов в Турции напугала массовая расклейка предупреждений на дверях жилья
На двери жилья россиян в Турции стали клеить уведомления от налоговой службы. Некоторые из-за этого уже покинули страну. Об этом сообщает Tourprom.
Особенно активно странные письма клеили на жилье россиян в Анталии и Алании. Позже выяснилось, что так турецкие власти хотят выяснить, кто из граждан не платит налоги.
В письмах, как оказалось, был перечень вопросов о сделках аренды. Также в документе отмечается, что арендодатель и арендатор обязаны официально оформлять сделки. Кроме того, необходимо подать декларацию в налоговую инспекцию.
Налоги, как утверждают в СМИ, важны для казны. Игнорирование выплат приведет к судебному иску. Для пенсионеров при этом никаких льгот не предусмотрено.
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