Туристов в Турции напугала массовая расклейка предупреждений на дверях жилья

На двери жилья россиян в Турции стали клеить уведомления от налоговой службы. Некоторые из-за этого уже покинули страну. Об этом сообщает Tourprom.

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Особенно активно странные письма клеили на жилье россиян в Анталии и Алании. Позже выяснилось, что так турецкие власти хотят выяснить, кто из граждан не платит налоги.

В письмах, как оказалось, был перечень вопросов о сделках аренды. Также в документе отмечается, что арендодатель и арендатор обязаны официально оформлять сделки. Кроме того, необходимо подать декларацию в налоговую инспекцию.

Налоги, как утверждают в СМИ, важны для казны. Игнорирование выплат приведет к судебному иску. Для пенсионеров при этом никаких льгот не предусмотрено.