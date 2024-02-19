Россияне без вида на жительство в Турции просят DenizBank не закрывать их счета

Россиян, открывших пластиковую карту в турецком DenizBank, продолжают волновать вопросы, связанные с подтверждением личных данных, – один за другим они получают письма от кредитной организации о необходимости предоставить вид на жительство. Среди клиентов немало туристов, у кого нет этого документа. Да и их самих в Турции нет.

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Рассылки есть, но письма, как показывает практика, получили не все. По каким признакам произведена выборка, тоже непонятно. Что будет с теми, кто не предоставит документов на право жительства в стране, неизвестно. Некоторые из клиентов, боясь заморозки счетов, пишут ответные письма с просьбой не останавливать обслуживание:

«Признался в любви к банку и ответил, что активно пользуюсь картой. Отправил им свой адрес в России и попросил не блокировать и не ограничивать мой счет. Посмотрим, что из этого выйдет».

Такие письма не единичны. Волнуются не только те клиенты, кому нечего предоставить, но и обладатели ВНЖ, не получившие письма о сверке данных. Они опасаются, что их вынужденное молчание могут признать за отрицательный ответ.

При этом сам DenizBank в официальных комментариях спешит заверять, что не получал уведомлений о запрете работы с российскими гражданами. В этом уверяют его официальные представители. Открытие счета в банке гражданами России якобы по-прежнему возможно. Для этого необходимы ВНЖ и неснимаемый депозит.

Некоторые из получивших «письмо счастья» уже лично посетили офис банка, где тоже услышали ободряющие слова: «Сотрудник сказал, что в их отделении числится более 4 тыс. счетов россиян, и это просто сверка, чтобы узнать, сколько реально остались. Уверяет, что счета не закроют даже тем, кто покинул Турцию, если на них лежит больше 25 долларов».

Окончательно заявлениям представителей банка верят не все. Клиенты с большим опытом напоминают, что прежде ничего подобного не было: «Я – клиент DenizBank уже 12 лет. Никогда никаких “обновлений” адреса мне не приходило. Думаю, сотрудники сами не знают, зачем они это делают. Им просто сказали сделать, никто ничего не объяснял. Хорошо, если просто пытаются отсеять тех, кто открыл счет и не пользуется».