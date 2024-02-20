Японцы отменяют голый фестиваль из-за слишком старого населения

Более тысячи лет ежегодно в Японии при нулевых температурах проводили так называемый фестиваль голых мужчин, известный как Сомин-сай. Традиционно его устраивали в уединенном храме Кукосекидзи. Но в 2024 году праздник оказался перед угрозой исчезновения.

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Недавно организаторы фестиваля пожаловались, что им не удается найти молодых участников. А пожилые в свою очередь не соответствуют требованиям из-за физической немощи. Об этом сообщил CNN.

Смертность в Японии превышает уровень рождаемости уже более десяти лет. Население стремительно стареет. Это приводит к тому, что рабочей силы становится все меньше, а пенсионеров только больше.

Сомин-сай был популярен среди туристов, желающих познакомиться с традициями Японии. В культуре страны фестиваль ознаменовывал время процветания и плодородия. Что касается правил, то участники были не совсем голыми: они надевали традиционную японскую набедренную повязку и носки.