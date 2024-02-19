Япония славится своими дорогими ценами, поэтому многие считают, что путешествие в Страну восходящего солнца – удовольствие не из дешевых. Однако тревел-блогер с ником @miladyfairy на своем YouTube канале поделилась опытом недельной поездки в Японию и рассказала, что на самом деле страна не настолько дорогая, как принято думать.

По словам девушки, авиабилеты туда-обратно из Москвы можно найти всего за 50 тысяч рублей. Это вполне приемлемая цена, для этого направления.

Что касается проживания, то здесь тоже есть бюджетные варианты: капсульные отели обойдутся в 2500 рублей за ночь, а хостел – и того дешевле, от 1500 рублей. При этом хостелы в Японии отличаются высоким уровнем сервиса и чистоты.