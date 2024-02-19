Персонал авиакомпании Lufthansa готовится к масштабной забастовке

Профсоюз Германии призвал наземный персонал авиакомпании Lufthansa воздержаться от исполнения своих обязанностей на один день в семи аэропортах страны вслед за забастовкой, организованной в начале этого месяца. Об этом пишет издание Associated Press.

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Как сообщили представители профсоюза Ver.di в это воскресенье, забастовка продлится 27 часов (с 4 утра вторника до 7:10 утра среды) и затронет аэропорты Франкфурта, Мюнхена, Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Кельн-Бонна и Штутгарта.

Профсоюз добивается повышения заработной платы для сотрудников авиакомпании на 12,5% либо как минимум на 500 евро в месяц.

7 февраля состоялась аналогичного рода стачка, однако она не привела к достижению соглашения на выгодных для обеих сторон условиях. Дополнительные переговоры по данному вопросу запланированы на среду.