Цены авиабилетов из Москвы в Хошимин кусаются

Накануне этих выходных, 16 февраля, «Аэрофлот» добавил в расписание третий еженедельный прямой рейс из Москвы в Хошимин (Вьетнам). До сих пор лайнеры перевозчика отправлялись во вьетнамский аэропорт по средам и воскресеньям, теперь еще и по пятницам.

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На старте продаж авиабилеты one way предлагались за 76 тыс. руб., сейчас тарифы несколько снизились, но их по-прежнему нельзя назвать доступными.

Вечером 18 февраля самые доступные по цене места экономкласса корреспонденту TourDom.ru удалось найти на вылеты туда 28 февраля, обратно 16 марта. Стоимость – 85 тыс. руб. без багажа, за перевозку чемодана нужно доплатить еще 16 тыс. руб. При этом непроданных кресел на перелете в Хошимин лишь одно, обратно – 5 (здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 19:00. – Ред.).

За такую же цену можно купить билеты «Аэрофлота» на рейсы отправлением в Хошимин 20 марта, обратно – 6 апреля. На другие даты билеты дороже на 10 тыс. руб. и более – например, на вылеты с 3 по 14 марта они стоят 94,6 тыс. руб. Сэкономить можно, отправившись в хошиминский аэропорт с пересадкой. Китайской авиакомпанией Sichuan Airlines это обойдется в 68 тыс. руб., в тариф включен в багаж. Однако время в пути – от 16,5 часа до почти суток в каждую сторону.

Маршрут нацперевозчика в Хошимин пока остается единственным прямым во Вьетнам из российской столицы. Добираться до курортов туристам не очень удобно, трансфер из аэропорта прилета до ближайшего - Фантьета