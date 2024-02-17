В соцсетях обсуждают перспективы отдыха в Абхазии

Подписчики телеграм-канала «Крыша «ТурДома» отреагировали на заявление МИД России о «рисках для иностранных гостей» в этой республике. Многие считают, что досрочное освобождение насильника подрывает доверие россиян к возможностям властей защитить отдыхающих.

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Мнения об отношении к отдыху в Абхазии в целом разделились. От категоричного:

«Нечего там делать, регион всегда был довольно криминальным», «Каждая поездка – это всегда риск» – до умиротворяющего: «Езжу в Сухум и другие места, никакого экстрима не увидела, тишь и благодать».

Как отмечают представители турагентств, Абхазия очень популярна (в прошлом году республику посетило 1,3 млн туристов из РФ), сейчас продажи идут даже на сентябрь: особенно в Пицунду и Гагру туристы сейчас уже бронируют вовсю отели, а кто-то предпочитает остановиться в съемных квартирах.

Тем не менее заявление МИДа способно изменить планы россиян – это видно по комментариям.

Любители каждый год приезжать в курортный комплекс «Гагрипш» решили в нынешнем году изменить традицию: «Пока этого выродка не закроют, не стоит ездить».

Однако некоторые подписчики считают, что глобальных перемен не будет.

«Местные совсем не парятся, они отлично знают, что россияне все равно приедут и деньги привезут, так что можно творить любую дичь», – пишет подписчик телеграм-канала.

Некоторые предлагают в ответ как минимум объявить «бойкот в плане туризма». А ведь совсем недавно Россия предлагала им аэропорт Сухум сделать за счет российского инвестора, видимо, в итоге не будет никакого аэропорта, заключили в тг-канале.