Логово преступников: как выглядит метро Нью-Йорка

Американский журналист Такер Карлсон во время визита в Россию сравнил Москву с американскими городами. По словам телеведущего, он был шокирован тем, что крупнейший европейский мегаполис с 13 млн населения оказался намного приятнее любого города в США.

Карлсон остался доволен чистотой, безопасностью, красотой и кухней российской столицы. Особо журналист выделил московское метро, которое сравнил с нью-йоркским.

"Если ты не можешь пользоваться метро, на что многие указывают в привязке к Нью-Йорку, так как там это слишком опасно, то начинаешь задаваться вопросом, в чем же заключается цель лидерства", - отметил он.

Наземные транспортные линии для пассажирского пользования появились в Нью-Йорке в 1868 году. Это была эстакадная линия Девятой авеню, не сохранившая к настоящему времени. Первые же подземные участки крупнейшего американского метрополитена открылись в 1904 году и принадлежали двум частным компаниям.

Сейчас Нью-Йорк входит в ТОП-7 городов мира по количеству пассажиров в метро. Сабвей перевозит около 1,775 миллиарда человек в год. Тем не менее, одной из главных проблем американской подземки уже многие годы остается преступность.

Хотя местные власти проделали огромную работу в плане обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. Например, вы больше не увидите в метро исписанных граффити вагонов эпохи подросткового беспредела, захлестнувшего Америку в 80-е годы прошлого столети. Многие жители “Большого яблока” до сих пор боятся пользоваться услугами местного метрополитена.

Так, согласно полицейской статистике, за первые четыре месяца 2023 года в нью-йоркском метро было совершено 152 нападения и два убийства.