В Непале ввели новые правила для альпинистов на Эвересте и других вершинах

Власти непальского муниципалитета Кхумбу, через который проходит маршрут восхождения на Эверест и соседние вершины, ввели новые правила для альпинистов. Об этом сообщает издание The Himalayan Times.

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Для смягчения воздействия на хрупкую экосистему Гималаев альпинистов уже давно обязали спускать свой мусор вниз после завершения экспедиции. Теперь они также должны брать с собой специальные мешки для биологических отходов, чтобы спускать их с больших высот. Для этого альпинистами понадобятся специальные палатки, которые будут использоваться в качестве туалетов.

Кроме того, альпинисты, желающие покорить Эверест, а также вершины Нупцзе и Лхоцзе, должны будут спустить с горы не менее 8 кг мусора в соответствии с принципом "не оставлять следов", а экспедиционные команды будут обязаны поддерживать чистоту вокруг своих кемпингов.

«В то время как отходы из базового лагеря и нижних лагерей можно легко утилизировать, их сбор с верхних лагерей был затруднительным», - пояснил введение новых правил директор департамента по туризму Ракеш Гурунг. «В рамках новой процедуры операторы экспедиций и альпинисты должны будут следовать новым положениям, установленным местными властями, и должны будут возвращать предметы и отходы из верхних лагерей», - сказал он.

Перед восхождением группы альпинистов должны предоставить местным властям опись всех предметов, которые они берут с собой. По возвращении все предметы нужно будет предъявить. Помимо этого, туристические и экспедиционные агентства будут нести ответственность за возвращение тел своих сотрудников, включая гидов и носильщиков, в случае их смерти в горах.