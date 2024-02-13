В Непале ввели новые правила для альпинистов на Эвересте и других вершинах
Власти непальского муниципалитета Кхумбу, через который проходит маршрут восхождения на Эверест и соседние вершины, ввели новые правила для альпинистов. Об этом сообщает издание The Himalayan Times.
Для смягчения воздействия на хрупкую экосистему Гималаев альпинистов уже давно обязали спускать свой мусор вниз после завершения экспедиции. Теперь они также должны брать с собой специальные мешки для биологических отходов, чтобы спускать их с больших высот. Для этого альпинистами понадобятся специальные палатки, которые будут использоваться в качестве туалетов.
Кроме того, альпинисты, желающие покорить Эверест, а также вершины Нупцзе и Лхоцзе, должны будут спустить с горы не менее 8 кг мусора в соответствии с принципом "не оставлять следов", а экспедиционные команды будут обязаны поддерживать чистоту вокруг своих кемпингов.
«В то время как отходы из базового лагеря и нижних лагерей можно легко утилизировать, их сбор с верхних лагерей был затруднительным», - пояснил введение новых правил директор департамента по туризму Ракеш Гурунг. «В рамках новой процедуры операторы экспедиций и альпинисты должны будут следовать новым положениям, установленным местными властями, и должны будут возвращать предметы и отходы из верхних лагерей», - сказал он.
Перед восхождением группы альпинистов должны предоставить местным властям опись всех предметов, которые они берут с собой. По возвращении все предметы нужно будет предъявить. Помимо этого, туристические и экспедиционные агентства будут нести ответственность за возвращение тел своих сотрудников, включая гидов и носильщиков, в случае их смерти в горах.
Для сохранения местной природы власти Непала также решили ограничить географию перемещения вертолетов, за исключением спасательных операций. Кроме того, муниципалитет уделяет особое внимание оснащению лагерей, связи, безопасности, организации комплексной системы медицинской помощи для лечения высотной болезни, травм и других проблем со здоровьем.