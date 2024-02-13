Пляж Фридом на Пхукете освободят от шезлонгов и торговцев

Многочисленные публикации фото и видео пляжа Фридом на Пхукете вызвали скандал в соцсетях. Freedom Beach официально считается частью национального заповедника, однако там в нарушение всех правил ставили шезлонги и зонтики, открыли торговлю едой и спиртным.

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Вчера чиновники и полиция Таиланда провели очередной рейд на «Пляже Свободы», но, к своему удивлению, не обнаружили ни тени, ни лежаков. А туристы заявили, что подстилки для отдыха они принесли с собой, сообщило тайское издание Mgronline.

В чатах сразу же отметили, что местные предприниматели оперативно убрали компрометирующий их пляжный инвентарь. А вот торговцы снедью посчитали себя в безопасности и сообщили проверяющим, что работают там якобы законно, получив разрешение от какого-то «лесного» начальника.

О ненормальном положении дел на пляже и вокруг него рассказывали в соцсетях и россияне. За короткий проезд по крутой горной дороге на пикапе – 100 батов (1 бат – 2,5 руб.). Входной билет также за 100 батов. За эти деньги есть открытый общественный душ. А туалет платный – в пляжном баре. В бухте – полно лодок и катеров.

За 100 батов получил только мат, чтобы лечь на песке, а за его использование с зонтом надо было заплатить уже 400 батов с человека, так описали ситуацию в паблике. При этом сами шезлонги были припрятаны в сторонке.

По итогам проверки было заявлено, что когда-то этот уголок на Пхукете был уже отнят у капиталистов-оккупантов как национальное достояние и в будущем сегодняшняя ситуация точно не повторится. Решено объявить Freedom Beach рекреационной лесной зоной: никаких построек, разрешен только туризм «туда и обратно».

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