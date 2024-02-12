Эксперты отмечают рост числа нападений акул на людей

В настоящее время наблюдается тревожный рост числа случаев смертельных нападений акул: за прошедший 2023 год пострадали 84 человека, 18 из которых погибли, причем некоторые из них были полностью поглощены хищниками. Статистику Tracking Sharks приводит издание Tourister.

Эксперты отмечают, что подобного уровня смертности не наблюдалось уже более двух десятилетий. Это явление связано в первую очередь с глобальным потеплением океанов, которое заставляет акул перемещаться из менее населенного южного полушария в более холодные и населенные северные районы. Таким образом, вероятность столкновения людей с акулами значительно возрастает.

Одним из факторов, влияющих на увеличение числа нападений, может быть улучшение современного снаряжения для дайвинга, позволяющего людям проводить больше времени под водой и увеличивающего риск встречи с акулами.

Также существует версия, что дополнительным фактором, способствующим увеличению числа нападений акул, является загрязнение мировых океанов и активный отлов рыбы: из-за нехватки пищи хищники оказываются просто вынуждены приближаться к берегам.