Акулы, которых можно встретить в Черном море

В Черном море обитает не так много опасных для человека морских существ, но есть акулы. Они не такие крупные, как в открытых водах. Дело в том, что в Черном море нет такой кормовой базы, которая бы подошла для акул крупных размеров. Кроме того, вода там недостаточно соленая для того, чтобы крупная рыба могла размножаться и откладывать икру. Также для акул очень низкая температура. Для хищников она не должна быть ниже +18 градусов круглый год. В Черном море обитает два вида акул, о них — в материале “Рамблера”.

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Катран (Морская собака)

inosauria.com

Эти акулы обитают практически во всех водах на Земле, в том числе в Черном и Средиземном морях. В среднем их длина достигает около метра, максимально была зафиксирована два метра. Они питаются более мелкими рыбами, медузами и водорослями, могут наносить существенные укусы из-за строения челюстей.

Считается, что для людей этот вид акул не опасен. Их часто вылавливают на соревнованиях, а также добывают их мясо для употребления в пищу. На мелкой глубине такие акулы практически не встречаются, но при контакте с ней человек может пораниться. Дело в том, что на ее плавниках расположены колючки, но опасности для человека они не представляют.

Сциллиум (Кошачья акула)

Paul Hermans/Wikipedia

Акулы встречаются на глубине от 10 метров, но известны случаи, когда особи приплывали к берегу в поисках пищи. Чем старше акула, тем ближе к суще она обитает. Чаще всего встречается в Черном море у берегов Турции. Ее размер не превышает 60-70 сантиметров в длину, но может достигать и метра. Ведут, в основном, ночной образ жизни. Днем они прячутся в песке или отдыхают в укрытиях на мелководье, на охоту выходят после заката. Питаются беспозвоночными, раками и некоторыми мелкими рыбами.