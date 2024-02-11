На популярном курорте Европы нашли новый способ избавиться от туристов

На популярном курорте Испании нашли новый способ избавиться от разрушающих пляжи туристов с помощью лжи. Об этом сообщает The Mirror.

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Уточняется, что жители Майорки устанавливают фальшивые вывески с предупреждениями, чтобы напугать приезжих. На них местные пишут об опасных медузах, якобы обитающих в этих водах, или камнепадах в популярных природных достопримечательностях одного из Балеарских островов.

Жители европейского курорта создали группу активистов под названием caterva. Они активно выступают против туристов, которые, по их мнению, наносят окружающей среде непоправимый ущерб.