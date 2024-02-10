В какие страны запрещено ввозить киндер-сюрпризы, детские ходунки и вейпы

Серьезное взыскание может последовать за ввоз рома на Барбадос, в Германию — бойцовских собак, а в Швейцарию — поддельных часов. К территориям, где действуют строгие таможенные правила, с недавних пор можно отнести и Абхазию: 7 февраля парламент республики во втором и окончательном чтении принял закон, запрещающий привозить сюда вейпы. Какие еще запреты на ввоз существуют в разных странах мира, выясняла «Парламентская газета».

К поездке за границу следует относиться серьезно, это поможет уберечь нервы и время от возможных конфликтных ситуаций на границе. Поэтому нужно заранее ознакомиться с таможенными правилами, действующими в конкретной стране, советует вице-президент Российского союза туроператоров (РСТ) Дмитрий Горин.

«Но лучше, конечно, организовывать путешествие вместе с туркомпанией, потому что она берет на себя решение всех вопросов, начиная от транспортной логистики и заканчивая визами», — пояснил «Парламентской газете» эксперт.

Эти же рекомендации применимы и в отношении иностранцев, решивших посетить нашу страну. Им следует знать, что российская таможня не даст добро на беспошлинный провоз багажа, если в чемодане гостя обнаружились изделия общей стоимостью более 10 тысяч евро, а массой свыше 50 килограммов. При этом ввозимые без уплаты пошлины товары не должны смахивать на коммерческие.

Чтобы у таможенников не возникло подозрений относительно партии ноутбуков в чемодане, необходимо предоставить чеки с информацией о цене провозимого груза. При этом туристам нужно помнить, что въезжающий в Россию имеет право иметь при себе только 50 сигар, 200 сигарет и 250 граммов чистого табака. Количество алкоголя без уплаченной пошлины не должно превышать трех литров.

А вот в США свои особенности. За год американские таможенники изымают у въезжающих в страну около 60 тысяч киндер-сюрпризов. Мелкие детали игрушек могут навредить ребенку, считают склонные к перестраховкам жители Штатов, поэтому за провоз одного шоколадного яйца грозит штраф до 2,5 тысячи долларов. С серьезными проблемами могут столкнуться и те путешественники, которые вознамерятся проникнуть в страну с образцами почвы, насекомыми, овощами, фруктами, икрой рыб или молочными продуктами.

Штраф в 100 тысяч долларов грозит тем, кто попытается опротестовать своими действиями выводы канадского Минздрава относительно безвредности детских ходунков. Здешние ученые считают, что безобидное устройство может привести к травмам головы и переломам. Ввозить их в страну и пользоваться запрещено.