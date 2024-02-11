У россиян на рейсах в Стамбул и Гонконг стали пропадать вещи. Что происходит

Об этом стало известно из внутренних документов авиакомпании, сотрудники которой и заметили частую пропажу ценных вещей. В департаменте обслуживания на борту даже создали дополнительное обращение к пассажирам, которое будут зачитывать либо перед взлётом, либо во время набора высоты.

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Как заметили сотрудники «Аэрофлота», в последнее время деньги стали пропадать на рейсах из Москвы в Стамбул и в Гонконг. Именно поэтому и решили запустить дополнительное голосовое объявление, чтобы напомнить пассажирам о необходимости следить за своими вещами.