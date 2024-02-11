У россиян на рейсах в Стамбул и Гонконг стали пропадать вещи. Что происходит
Об этом стало известно из внутренних документов авиакомпании, сотрудники которой и заметили частую пропажу ценных вещей. В департаменте обслуживания на борту даже создали дополнительное обращение к пассажирам, которое будут зачитывать либо перед взлётом, либо во время набора высоты.
Как заметили сотрудники «Аэрофлота», в последнее время деньги стали пропадать на рейсах из Москвы в Стамбул и в Гонконг. Именно поэтому и решили запустить дополнительное голосовое объявление, чтобы напомнить пассажирам о необходимости следить за своими вещами.
С проблемами столкнулась и другая авиакомпания — S7. У неё никаких воров не завелось, зато от шестой части сотрудников ей пришлось отказаться. Всё из-за проблем с двигателями для Airbus, которые теперь проблематично ремонтировать.