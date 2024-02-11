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Опубликованы кадры прибытия российских туристов в КНДР

Северокорейское телевидение опубликовало видео о прибытии в Пхеньян первой туристической группы из России после пандемии. Хотя на самом деле прилетели они еще 9 февраля и сейчас их отдых в самом разгаре, сообщает «МИР 24».

Опубликованы кадры прибытия российских туристов в КНДР
© Mir24.TV

Это 100 человек из разных регионов. Всем предварительно выдали памятки о правилах поведения в стране. К примеру, не рекомендуется выходить из гостиницы без гидов.

В четырехдневный тур входят: обзорная прогулка по Пхеньяну, посещение главных достопримечательностей столицы КНДР и отдых на современном горнолыжном курорте.

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