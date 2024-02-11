Опубликованы кадры прибытия российских туристов в КНДР
Северокорейское телевидение опубликовало видео о прибытии в Пхеньян первой туристической группы из России после пандемии. Хотя на самом деле прилетели они еще 9 февраля и сейчас их отдых в самом разгаре, сообщает «МИР 24».
Это 100 человек из разных регионов. Всем предварительно выдали памятки о правилах поведения в стране. К примеру, не рекомендуется выходить из гостиницы без гидов.
В четырехдневный тур входят: обзорная прогулка по Пхеньяну, посещение главных достопримечательностей столицы КНДР и отдых на современном горнолыжном курорте.