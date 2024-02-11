Названы лучшие пляжи мира

Названы 20 лучших пляжей мира в 2024 году. Рейтинг составили эксперты издания Lonely Planet, Ассоциация туроператоров России (АТОР) 11 февраля.

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Уточняется, что в список вошли как известные среди отдыхающих пляжи, так и уединенные бухты, где редко появляются путешественники. Так, на первой строчке оказался австралийский Байрон-Бей с розовато-кремовым мягким песком. Он подходит для серферов благодаря идеальным волнам.

Второе место досталось пляжу Ипанема в Рио-де-Жанейро. Там туристы любят встречать закаты на песчаной полосе шириной до 100 метров и протяженностью почти три километра. Третью позицию занял Ао Майя в Таиланде. Этот небольшой пляж известен благодаря съемкам фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.