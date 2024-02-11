Названы выгодные зарубежные туристические направления

В прошлом году наметилась тенденция, и она перейдет на этот год — это Арабские Эмираты. (…) Многие россияне, кому не по карману Турция, будут выбирать ОАЭ, в частности в летние месяцы. В июле, августе и сентябре аналогичные отели аналогичной звездности ОАЭ будут дешевле, чем турецкие. Продолжится тенденция на недорогую Кубу. К сожалению, пока рейсы летают только из Москвы и Петербурга. Но тем не менее Куба останется достаточно привлекательным направлением, и россияне будут летать и в летний период на Кубу, — сказал аналитик.