В Таиланде арестовали мужчину, который мог обмануть туристов на 2 млн рублей

Полиция Таиланда арестовала мужчину, который мог обмануть туристов на 2 млн рублей
Мужчина с Пхукета был арестован в Мэхонгсоне после того, как он, предположительно, обманул более 40 человек, причинив им ущерб на сумму около 800 000 батов (свыше двух миллионов рублей). Об этом пишет The Phuket Express.
Подозреваемого зовут Сунтхорн, ему 37 лет. Как сообщается, мошенник вел множество страниц в соцсетях под разными именами, но избегал использования на них настоящих названий отелей.
Сунтхорн якобы размещал реальные фотографии отелей и предоставлял их потерпевшим, которые писали ему в соцсетях. Он просил туристов внести деньги заранее, когда они бронировали номер. Когда жертвы приезжали в отель, они не могли заселиться, так как их брони были фальшивыми.
Сунтхорн не признал свою вину и остался под стражей.
Ранее «Рамблер» писал о том, что на Бали вводят туристический налог.