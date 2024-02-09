В Таиланде арестовали мужчину, который мог обмануть туристов на 2 млн рублей

Мужчина с Пхукета был арестован в Мэхонгсоне после того, как он, предположительно, обманул более 40 человек, причинив им ущерб на сумму около 800 000 батов (свыше двух миллионов рублей). Об этом пишет The Phuket Express.

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Подозреваемого зовут Сунтхорн, ему 37 лет. Как сообщается, мошенник вел множество страниц в соцсетях под разными именами, но избегал использования на них настоящих названий отелей.

Сунтхорн якобы размещал реальные фотографии отелей и предоставлял их потерпевшим, которые писали ему в соцсетях. Он просил туристов внести деньги заранее, когда они бронировали номер. Когда жертвы приезжали в отель, они не могли заселиться, так как их брони были фальшивыми.

Сунтхорн не признал свою вину и остался под стражей.