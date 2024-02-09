На Бали вводят туристический налог

Представители индонезийского острова Бали оповестили туроператора Space Travel и других участников рынка, что на территории архипелага появится туристический налог.

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Его нужно оплачивать лишь один раз при въезде, а сам налог составит не больше 1000 рублей, сообщает АТОР. Нововведение вступит в силу 14 февраля.

«Туристический налог (150000 индонезийских рупий = 9,59 долл. США на человека) вводится к обязательной оплате 14 февраля 2024 года», — сообщили представители индонезийского острова.

У российских путешественников есть два способа оплатить необходимую сумму. Первый — наличными или картой в аэропорту Денпасар.

«Для оплаты в аэропорту наличными (по имеющейся информации: на специальной стойке) или картой необходимо предъявить паспорт, оплатить налог и получить QR код для дальнейшего предъявления в пунктах проверки», — пояснили в Space Travel.