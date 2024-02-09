Турция делает ставку на богатых туристов и построит 295 отелей категории 4 и 5 звезд

За 2024/2025 год в Турции построят и сдадут в эксплуатацию 295 отелей категории 4 и 5*, в которых смогут разместиться порядка 110 тыс. гостей. Об этом сообщает в пятницу, 9 февраля, турецкое издание turizmnews.com. Инвестиции составят около 76 млрд турецких лир (почти 227 млрд руб.).

© Tourdom.ru

Новые комплексы появятся в трех основных туристических регионах с развитой инфраструктурой, где гости без сожаления будут сорить деньгами на развлечения, – это Стамбул, Анталья и Мугла.

Строительство качественных отелей идет в рамках новой стратегии, которую в последнее время стали активно продвигать турецкие власти: «Страна должна избавиться от имиджа страны дешевого отдыха». Как заявил президент Федерации отельеров Турции Эркан Ягджи, в 2024 году «чрезвычайно важно думать о доходах от туризма, а не о количестве туристов».

Кстати, за прошлый год туристы пополнили турецкую казну на 54,3 млрд долларов, что на 16,9% выше показателей 2022 года. При этом до отметки 49,2 млн выросло и число туристов. Это шестой показатель в мире после Франции, Испании, США, Китая и Италии.

Однако турки собираются потеснить ближайших конкурентов по рейтингу и заявляют о планах принять в 2024 году 60 млн туристов, которые оставят за отдых 60 млрд долларов.

По данным на конец прошлого года, в Турции находится свыше 20,1 тыс. сертифицированных отелей с совокупным номерным фондом 1,7 млн мест.

Большая стройка гостиниц высокого уровня в Турции идет с расчетом на привлечение платежеспособных иностранцев, в том числе – из России. Наши соотечественники с охотой ездят отдыхать в Анталью именно благодаря большому выбору качественных отелей. На российских курортах их не хватает: по оценке РСТ, во всей стране порядка 350 отелей 5*, что очень мало.

Логичным решением должна стать господдержка строительства качественных отелей и создание центров притяжения платежеспособных туристов, способных конкурировать с иностранными курортами.

В России есть проект «Новая Анапа» на 15–25 тыс. номеров, который может в перспективе заполнить нишу качественных прибрежных отелей. Но пока он находится на стадии проектирования, акцент делается на поддержке быстровозводимых гостиниц: кемпингов, глэмпингов и т. п. Всего до конца этого года в России при участии государства должно появиться 14,5 тыс. новых номеров в модульных отелях.

В правительстве считают, что такие гостиницы способны помочь сделать отдых в России более доступным и увеличить количество внутренних поездок. По плану к 2030 году их частота должна возрасти с нынешних 75 млн в год до 140 млн. Однако смогут ли модульные отели положительно повлиять на решение этой задачи – большой вопрос.