У туристов могут быть проблемы с размещением в отелях Таиланда в апреле

Правительство Таиланда решило проводить праздничные фестивали по случаю тайского Нового года в течение трех первых недель апреля. Об этом сообщает pattayapeople.ru. До сих пор Сонгкран отмечался 3 дня, с 13 по 15 апреля.

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Цель – повысить туристическую привлекательность страны в переходный период между высоким зимним и низким летним сезонами. Мероприятия, приуроченные к Сонгкрану, ориентированы прежде всего на увеличение притока китайских туристов. Именно на них Таиланд сейчас делает основную ставку, с 1 марта для граждан Китая отменены визы.

Специалисты предрекают проблемы с размещением в отелях для других рынков, в том числе российского. Судя по информации от турагентов, которых опросил портал TourDom.ru, пока вопрос не стоит слишком остро:

«На апрель у нас лишь один отказ подтвердить бронирование – в гостинице Pullman Pattaya (Паттайя). На Пхукете без проблем предоставили номер в Katathani Phuket Beach», «На апрель вариантов размещения достаточно. У одного из туроператоров не прошла заявка на гостиницу Ibis Phuket Patong (Пхукет), но ее подтвердил другой», «Единственный минус на сегодня – порой приходится долго ждать ответа от принимающей стороны».

Однако надо иметь в виду, что средняя глубина бронирований Таиланда сейчас составляет примерно 2 недели. Запросов на апрель пока не слишком много, возможно, поэтому и нет особых сложностей с подтверждением номеров. В течение ближайшего месяца ситуация может заметно ухудшиться.

Как рассказал нам руководитель тайской принимающей компании «Илвес Тур» Виктор Кривенцов, гостиницы на курортах сейчас пользуются повышенным спросом не только у гостей из Китая, а и у самих тайцев. Еще в период пандемии была сделана ставка на внутренний туризм, и теперь подданные Таиланда гораздо активнее путешествуют по стране.