Посол РФ рассказал о любви малазийцев к российским туристам

Российский посол Наиль Латыпов рассказал в интервью РИА Новости, что в Малайзии любят и ждут туристов из РФ. Также он заявил, что малайзийские туроператоры планируют переманить поток отечественных путешественников из Индонезии или Таиланда, сообщает АТОР.

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Российская дипмиссия привлекала внимание малазийских туроператоров к тому, что пока Малайзия не так популярна у российских туристов, как соседние Индонезия или Таиланд. По словам Наиля Латыпова, это заставило малайзийскую сторону сначала «огорчиться и задуматься». Однако в конечном счете власти все-таки пришли к выводу, что будут активнее устанавливать связи с российскими туроператорами и авиакомпаниями.

«Малайзия — это современная быстрорастущая экономика, которая сочетает в себе мегаполисы с их бешеными ритмами и нетронутую природу, дающую простор для пляжного и активного отдыха. Россиян здесь любят и ждут, уже несколько лет им предоставляется безвизовый режим до 30 дней пребывания», — отметил Латыпов.