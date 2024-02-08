Отдых на южных курортах из Челябинска за год стал в полтора раз дороже

Туры на зарубежных и отечественных морских курортах из Челябинска за год стали в полтора раза дороже. Как URA.RU рассказали в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру», это не испугало путешественников: спрос сохранился.

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«Средний чек вырос на 49.5% до 131,2 тысячи рублей. По нашим данным, уровень спроса при этом в зимнем сезоне 2024 года сопоставим с показателями аналогичного периода 2023 года», — отметили URA.RU в «Слетать.ру».

Зимой путевки в Турцию приобрели 22% тех челябинцев, кто бронировал туры. В Египет решили оправиться столько же горожан, в Таиланд — 13,5%, в ОАЭ — 5,5%. Причем каждый десятый выбрал для себя путешествие по России. В рамках внутреннего туризма популярными остались направления Краснодарского края (75% продаж) и Кавказских Минеральных вод (25%).

Профиль поездок за год несколько изменился. Количество поездок в Турцию убавилось вдвое (было 43%). В Египет в 2023 году улетело зимой 27% путешественников, в ОАЭ — 11%, Индию — 8%, Таиланд — 5,5%. По России туристы чаще всего отправлялись в Краснодарский край.

Средняя глубина бронирования, по данным «Слетать.ру», увеличилась в 2,5 раза до 16 дней. Средняя продолжительность поездкой осталась, что и год назад, 7 ночей. В январе туркомпании Челябинска обратили внимание на снижение активности путешественников.