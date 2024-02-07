Спрос на зимние туры среди россиян вырос на 40%

Спрос на зимние туры среди граждан РФ вырос на 40% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, в то время как продажи летних туров снизились. Самыми популярными направлениями стали Пхукет, Паттайя, Шарм-эш-Шейх, Хургада и Дубай. Также востребованы Сочи, Алания и курорты в ОАЭ, пишет газета «Известия».