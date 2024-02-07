Спрос на зимние туры среди россиян вырос на 40%
Спрос на зимние туры среди граждан РФ вырос на 40% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, в то время как продажи летних туров снизились. Самыми популярными направлениями стали Пхукет, Паттайя, Шарм-эш-Шейх, Хургада и Дубай. Также востребованы Сочи, Алания и курорты в ОАЭ, пишет газета «Известия».
Средняя стоимость зимнего тура составляет 140 тыс. рублей, при этом Мальдивы являются самым дорогим направлением. Отдых в ОАЭ обойдется от 100 до 130 тыс. рублей, а в Стамбул можно отправиться за 64 тыс. рублей.
Отпуск в РФ значительно дешевле: например, отдых в Сочи обойдется в 80 тыс. рублей, Минеральные Воды - 57 тыс., а Питере - 44 тыс. рублей.