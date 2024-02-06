Невероятные места Индии, которые стоит увидеть

Индия считается популярным туристическим направлением. Туристы из разных уголков мира приезжают сюда, чтобы позагорать на песчаных пляжах, духовно обогатиться, увидеть культовые достопримечательности и вкусить пряные блюда индийской кухни.

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И все же Индия это не только Гоа, Тадж-Махал и вкусная еда. На живописной территории страны имеется немалое количество интересных мест, которые стоит увидеть даже самому искушенному путешественнику. "Рамблер" изучил мнения туроператоров и составил список нетипичных, но не менее захватывающих дух локаций.

Ладакх

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Ладакх расположился в высокогорном плато в самых северных уголках Индии, поэтому ему присущи бескрайние просторы, пустынные пейзажами, словно из нашумевшей "Дюны", и величественные горы.

"Долина дает возможность взглянуть на уникальную географию и культурное разнообразие Ладакха с его монастырями, причудливыми деревнями и абрикосовыми садами".

Ришикеш

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Считается самопровозглашенной "мировой столицей йоги" со смесью традиционных ашрамов (пристанищ или убежищ отшельников, где накапливается приятная духовная энергетика), обслуживающих в основном индуистских паломников, и центров йоги, привлекающих иностранных посетителей медитационными ретритами. Если купаться и загорать поднадоело, то самое время наведаться сюда за новыми впечатлениями.

Ауровиль

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Если вы ищете место, не похожее ни на одно другое место в Индии (или даже в мире), то можно смело отправляться в город под названием Ауровиль, расположенный на юге страны. Этот необычного вида поселок был основан в 1968-м году и развивался под эгидой ЮНЕСКО, что уже говорит о его особом статусе. По замыслу возведение Ауровиля является экспериментом по созданию интернационального общества людей, живущих вне политики и религиозных предпочтений.

Андаманские острова

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Это самый настоящий маленький райский уголок с великолепными береговыми линиями. Большинство туристов, как правило, приезжают сюда, чтобы провести отпуск на острове Сварадж Двип. Самым популярным пляжем здесь является Радханагар-Бич, который представляет собой чуть более мили белого песка, окруженного тропическими джунглями и теплой прозрачной водой.

Джодхпур

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Джодхпур, получивший название "Голубой город" из-за возведенных здесь в больших количествах зданий лазурного цвета, давно привлекает путешественников, стремящихся исследовать валы огромного форта Мехрангарх.

"Район вокруг ступенчатого колодца Турджи ка Джалра в старом городе крайне интересно изучать. Для любителей природы рядом с фортом Мехрангарх есть пустынный парк Рао Джодха".

Национальный парк Казиранга

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