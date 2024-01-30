Самые захватывающие карнавалы Южной Америки

Южная Америка славится не только своим теплым климатом, песчаными пляжами и живописными саваннами, но и карнавалами, ради которых люди приезжают на материк из разных уголков мира. Всевозможные красочные костюмы, яркий макияж и антуражная музыка под стать темпераменту местных жителей покоряют сердца многих путешественников.

© globallookpress.com

В этой статье "Рамблер" расскажет о трех самых захватывающих карнавалах Латинской Америки и местах их проведения.

Видео дня

Рио-де-Жанейро, Бразилия

globallookpress.com

Карнавал проводится в феврале и ежегодно объединяет около пяти миллионов человек, которые танцуют, поют и поднимают настроение окружающим. Принято считать, что фестиваль в Рио – это не столько отражение местных традиций под видом религиозного праздника, сколько соревнование между представителями разных школ самбы, которых насчитывается более семи десятков.

Доказательством масштабности карнавала является Самбодром, который представляет собой улицу с вымощенными вдоль нее трибунами, готовыми принять около 70 000 зрителей. Неудивительно, что к танцевальному состязанию в Рио относятся серьезно: представители каждой школы в течение целого года готовятся к карнавалу, подбирая костюмы, тематику выступлений и музыку для них. Хорошая новость: после избрания победителя веселье не заканчивается, и чуть ли не весь февраль на улицах города и местные жители, и туристы гуляют, танцуют и принимают участие в балах-маскарадах.

Оруро, Боливия

globallookpress.com

Карнавал в Оруро – своего рода туристическая достопримечательность Боливии, имеющая многовековую историю. Мероприятие проводится сразу с двумя целями: как католическая традиция, направленная на почитание Девы Марии Сокавона, и как дань местным традициям, направленная на усмирение бродящих по земле злых духов. Именно благодаря этому искусному слиянию карнавал в Оруро был включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО в 2001 году.

Каждому путешественнику, который планирует принять непосредственное участие в празднике, следует знать, что некоторые чрезмерно эмоциональные местные жители, фанаты подобных вечеринок, в ходе фестиваля могут кидаться шарами с водой, стреляться водой из игрушечных пистолетов и распылять пену на окружающих.

Монтевидео, Уругвай

globallookpress.com

Немногие путешественники знают о совершенно аутентичном карнавале, который проводится в уругвайском городе Монтевидео. Он также начинается в феврале, но может длиться аж до 50 дней, за счет чего считается самым продолжительным фестивалем в мире. В течение полутора месяцев улицы столицы Уругвая заполнены людьми в красочных нарядах, которые танцуют, поют и с радостью приветствуют путешественников, прилетевших в Латинскую Америку за новыми впечатлениями.