5 лучших островов Французской Полинезии, которые стоит посетить

Французская Полинезия – это удивительный райский уголок, насчитывающий более сотни островов. Наиболее популярным из них, вероятно, является Бора-Бора, однако есть и другие участки суши в этих краях, которые отлично подойдут для отдыха.

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"Рамблер" расскажет о пяти красивейших островах Французской Полинезии, которые стоит посетить.

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Раиатеа

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Этот священный, по мнению местных жителей, остров занимает особое место в истории и мифологии Полинезии, так как считается культурным и религиозным центром древней Полинезии. Здесь до сих пор сохранились древние остатки храмов и каменных построек, которые путешественники могут исследовать и получить представление о культурном наследии острова. Райатеа славится своими традиционными танцевальными перфоменсами, ремесленными рынками и гостеприимством проживающих здесь полинезийцев. Остров компактный, но может многим приятно удивить.

Тахаа

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"Ванильный" остров расположен всего в нескольких минутах плавания на лодке от острова Райатеа. Славится своими пышными пейзажами, ароматными ванильными плантациями, безмятежной, нетронутой рукой человека красотой, местными кулинарными произведениями искусства с удивительными сочетаниями продуктов и специй. Тахаа отличается непринужденной атмосферой и неторопливым темпом жизни, что делает его идеальным местом для тех, кто ищет спокойного и уединенного отдыха.

Факарава

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Представляет собой крупный коралловый атолл с захватывающими дух живописными пейзажами, в которых гармонично сочетаются бирюзовые лагуны и окаймленные пальмами крошечные островки. Факарава славится своим невероятным подводным миром, богатство которого подтверждает статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Неудивительно, что сюда зачастую приезжают фанаты дайвинга. Побережье Факаравы украшают уединенные пляжи с песком розоватого оттенка, по которому так приятно прогуливаться и созерцать окружающие красоты. Обосноваться здесь можно как в антуражных скромных бунгало, так и в роскошных комфортабельных гостиницах.

Хуахине

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Хуахине часто называют островом райских садов за его нетронутую природную красоту: здесь вы найдете гармоничное сочетание изумрудно-зеленых вершин, кристально чистых лагун и пляжей с белым песком. Помимо этого, Хуахине известен своими жемчужными фермами. Прежде всего они специализируются на выращивании редкого черного жемчуга, известного своей неповторимой красотой. При желании туристы могут стать свидетелями этого удивительного процесса.

Таити

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