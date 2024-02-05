Российским туристам объяснили, где комфортнее отдыхать в Рамадан

Многим туристам, чей отпуск в мусульманских странах пришелся на месяц поста Рамадан, такой опыт не понравился, однако, отдохнуть в это время и остаться довольными все-таки можно. Об этом рассказала автор Дзен-канала «Мы в Египте».

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Каждый год даты мусульманского поста Рамадан смещаются, однако в 2004-м году Рамадан приходится на 10 марта – 9 апреля. В это время верующие мусульмане делают благие дела от рассвета до заката.

При этом в каждой из этих стран есть свои особенности. В Турции в Рамадан туристы могут чувствовать себя комфортно, несмотря на прохладную погоду и возможные дожди. Однако стоит понимать что во время Рамадана возможно резкое увеличение числа местных жителей в отелях, более высокие цены и недостаток мест.

В Египте в пост местные жители, хоть и соблюдают традиции, продолжает работать. Кафе и рестораны функционируют в обычном режиме, но иногда делают перерыв на время ифтара (вечернее время, когда можно принимать пищу). В целом отдых в Египте во время поста может быть вполне комфортным, за исключением цен и того, что персонал бывает "немного нервным".

Кроме того, такой отпуск может не понравиться тем, кто не любит соседство с большим количеством местных жителей в отелях.

В ОАЭ же туристов тоже могут ждать неудобства, потому как график работы кафе и ресторанов изменится, и эти ограничения подействуют и на местных, и на отдыхающих. Так, в общественных местах будут действовать запреты на прием пищи и они должны строго соблюдаться даже туристами.

При этом у такого отпуска есть очевидный плюс — благодаря меньшему потоку туристов, отели обычно снижают цены.