Из Дубая запустят бесплатные автобусы до развлекательных парков Абу-Даби

Из Дубая теперь можно будет бесплатно доехать до главных тематических и развлекательных парков Абу-Даби на острове Яс.

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Так, сообщается, что с 1 по 14 февраля из разных районов Дубая начал курсировать ежедневный автобус на остров Яс. Среди точек прибытия оказались такие популярные у туристов развлекательные центры как Yas Water World Abu Dhabi, Ferrari World Abu Dhabi, Warner Bros. World Abu Dhabi и SeaWorld Abu Dhabi.

Бесплатный проезд будет доступен только для туристов, предъявляющих купленные билеты в эти локации. Однако места в автобусах заранее бронировать нельзя — они занимаются в порядке очереди.