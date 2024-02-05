Появятся прямые рейсы из Калининграда в Турцию во время летнего сезона
Авиаперевозки будет осуществлять компания Southwind Airlines, передает АТОР. А туроператоры, среди которых PEGAS Touristik, Coral Travel и Anex, взяли блокместа на рейсах авиаперевозчика.
Исходя из информации, представленной на официальном сайте PEGAS Touristik, рейсы из Калининграда в Анталию будут осуществляться с 26 апреля по 9 ноября. Планируется, что каждую неделю будет выполняться по 5 рейсов.
Ранее мы рассказывали, что англичанин сбежал из « адского» отеля в Турции через пару часов после заселения.
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