Появятся прямые рейсы из Калининграда в Турцию во время летнего сезона

Авиаперевозки будет осуществлять компания Southwind Airlines, передает АТОР . А туроператоры, среди которых PEGAS Touristik, Coral Travel и Anex, взяли блокместа на рейсах авиаперевозчика.

Исходя из информации, представленной на официальном сайте PEGAS Touristik, рейсы из Калининграда в Анталию будут осуществляться с 26 апреля по 9 ноября. Планируется, что каждую неделю будет выполняться по 5 рейсов.