Россияне выбрали главное направление для путешествий в 2024 году

Турция возглавила рейтинг стран, наиболее востребованных у самостоятельных туристов для путешествий весной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

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Россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию в 2023 году, сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. По его словам, за год страну посетили 56,7 миллиона туристов, россиян среди них 6,3 миллиона, второе место у Германии – 6,2 миллиона, а третье у Великобритании (3,8 миллиона).

В целом количество поездок россиян за рубеж в прошлом году увеличилось на 13% по сравнению с 2022 годом и составило 26 миллионов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ РФ и туркомпаний.

АТОР также заявила, что большинство туристов стремятся увидеть Стамбул, а также Каппадокию, Анкару и Памуккале. Сообщается, что в конце февраля путешествие на неделю по такому маршруту стоит от 98 тысяч рублей на двоих. Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН перечислил туристические направления-лидеры у российских отдыхающих.

«Большую долю рынка занимает внутренний туризм, который очень сильно растет все последние годы. Не секрет, что Турция забрала порядка 50% российского выездного потока. У нас очень сильно дали объем ОАЭ, Ближний Восток и Таиланд», - заявил представитель отрасли НСН.

По его мнению, также в 2024 году будет развиваться медицинский туризм. Арутюнов назвал такие путешествия зарождающимся трендом в России. Главным направлением для подобных вояжей станет Южная Корея.